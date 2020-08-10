Драка со стрельбой возле супермаркета в Запорожье: есть пострадавший (фото)

В воскресенье, 9 августа, в Запорожье произошел инцидент возле одного из супермаркетов. Ранее в этом городе буйные туристы устроили скандал в аэропорту.

Как сообщает Нацполиция Запорожской области, около 20:40 на улице возле одного из торговых супермаркетов между мужчиной и женщиной произошла ссора из-за парковки. После словесной перепалки женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Тогда женщина по телефону вызывала на помощь сына. Он начала резать ножом скаты на микроавтобусе обидчика своей матери.

Тогда хозяин микроавтобуса достал травматический пистолет и открыл огонь по молодому человеку. Но парень отобрал пистолет у мужчины и выстрелил в него, попав в бедро и предплечье.

Полиция задержала хулигана — ему грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье девушка сожгла себя возле храма.

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