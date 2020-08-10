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Украли запчасти к боевым вертолетам: СБУ раскрыла аферу с участием военных
СБУ разоблачила преступную группировку, воровавшую на военных складах запчасти к технике и продававшую ценные комплектующие. Так, среди прочего были украдены запчасти к армейским боевым вертолетам. Задержали участников группировки в Житомире и Виннице при попытке сбыть детали иностранцу. Ранее на таких же злоупотреблениях поймали военнослужащих во Львовской области.
Следствие установило, что придумали преступную схему экс-глава оборонного предприятия, а также бывший и действующий военнослужащие. Как сообщает СБУ, при обысках у злоумышленников обнаружены доказательства преступной деятельности: припрятанные комплектующие к военному авиатранспорту и бронетехнике.
Расследование продолжается. Задержанным инкриминируют две статьи УК: незаконная продажа оборонных товаров и хищение военного имущества.
Напомним, ранее в Киеве задержали группировку, незаконно продававшую оружие и боеприпасы. А в Одессе служащий арсенала торговал военным имуществом.
Фото ssu.gov.ua61
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