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Происшествия

Украли запчасти к боевым вертолетам: СБУ раскрыла аферу с участием военных

16:14 10 августа 2020
задержание

СБУ разоблачила преступную группировку, воровавшую на военных складах запчасти к технике и продававшую ценные комплектующие. Так, среди прочего были украдены запчасти к армейским боевым вертолетам. Задержали участников группировки в Житомире и Виннице при попытке сбыть детали иностранцу. Ранее на таких же злоупотреблениях поймали военнослужащих во Львовской области.

детали

Следствие установило, что придумали преступную схему экс-глава оборонного предприятия, а также бывший и действующий военнослужащие. Как сообщает СБУ, при обысках у злоумышленников обнаружены доказательства преступной деятельности: припрятанные комплектующие к военному авиатранспорту и бронетехнике.

детали

Расследование продолжается. Задержанным инкриминируют две статьи УК: незаконная продажа оборонных товаров и хищение военного имущества.

детали

Напомним, ранее в Киеве задержали группировку, незаконно продававшую оружие и боеприпасы. А в Одессе служащий арсенала торговал военным имуществом.

Фото ssu.gov.ua

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