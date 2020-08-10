Под Киевом подросток убил 12-летнюю девочку: подробности трагедии и фото

В ночь на понедельник, 10 августа, в Яготине (Киевская область) пропала 12-летняя девочка, тело которой с синяками на шее обнаружили полицейские возле одного из водоемов. Ранее под Одессой нашли мертвой 13-летнюю девочку.

Как сообщают в ГУНП Киевской области, о пропаже девочки из Яготина сообщил полицейским ее отец — заявление поступило около четырех часов утра, после чего правоохранители развернули масштабные поиски пропавшей.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне», — сообщают в полиции и добавляют, что был установлен 15-летний юноша, признавшийся в причастности к пропаже девочки — ее приятель. Он и рассказал полицейским, где оставил тело девочки.

«Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема», — отметили в полиции и добавили, что несовершеннолетний юноша задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области после многочасовых поисков обнаружили пропавшую шестилетнюю девочку из села Сосновка Золочевского района. Малышка, ушедшая из дому без теплых вещей, замерзла ночью.

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