Популярный телеведущий на мотоцикле попал в аварию в Одессе (фото)

В понедельник, 10 августа, в центре Одессы попал в аварию 36-летний психолог Даниэль Салем (Daniel Salem), который ведет программу «Одруження наосліп». Это случилось на перекрестке улиц Ришельевской и Успенской. Телеведущий ехал на мотоцикле Harley Davidson.

По словам Салема, он двигался за легковым автомобилем Chevrolet. На перекрестке водитель машины резко затормозил, а Даниэль не успел отреагировать и врезался в нее.

Телеведущий не пострадал, уцелел и его Harley Davidson. А вот Chevrolet получил повреждения бампера.

«Это не смертельно — в прямом и переносном смысле слова», — пошутил Даниэль.

Украинский ресторатор, телеведущий, актер Даниэль Салем родился 25 января 1984 года в Одессе, в роддоме № 2, где позже какое-то время работал. По отцу имеет ливанские корни, мать — одесситка. В шестилетнем возрасте он с родителями отправился в Ливан, где в одиннадцать уже работал чистильщиком обуви.

Окончив школу, служил в ливанской армии, потом учился на филолога английского языка в Бейруте. Позже отправился в путешествие по миру — жил в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. Затем, по его словам, решил стать врачом. Вернувшись в Одессу, в 2003-м поступил в национальный медуниверсит, который окончил по специальности хирург-офтальмолог.

Во время учебы в вузе Даниэль подрабатывал преподаванием английского языка, астрологом, ведущим светской хроники, официантом, барменом, арт-директором, ведущим в одесском клубе «Ё». (К слову, сразу после Ливана практически не знал русского языка, говорил с ужасным акцентом и посещал подготовительные курсы при киностудии, где ему помогли выучить язык). После трех лет в клубе Opera Prestige он, после просмотра фильма «Коктейль» с Томом Крузом в главной роли, решил открыть свой бар.

«Меня всегда преследовал образ сорванца, хулигана, которому вечно хотелось ввязаться в приключения. Как и персонажу Тома Сойера», — признавался Даниэль.

Салем на собственные деньги открыл паб с тату-салоном, а затем — первый в Одессе барбершоп и отель с пивной, устричной и винным баром.

Ровно четыре года назад Даниль Салем (его рост — 189 см, а на теле более 20 татуировок) стал ведущим проекта «Любовь на выживание» («Кохання на виживання») на «Новом канале». В августе 2019 года стал участником 6-го сезона шоу «Танцы со звездами» на канале «1+1». Выступал в паре с хореографом Юлией Сахневич. В одном из выпусков Салем и Сахневич посвятили танец матери телеведущего, которая умерла от рака, когда ему было всего 16 лет.

В январе 2020 года Даниэль решил попробовать себя еще в качестве певца и принял участие в вокальном проекте «Голос країни». Также сыграл главную роль в 30-серийной медицинской мелодраме «Доктор Вера».

Даниэль женат, его супругу зовут Мария. В 2015 году у пары родилась дочь Санта-Луна.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как прошел и чем запомнился чем запомнился суперфинал «Голосу країни-10», в котором участвовал Даниэль Салем.



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