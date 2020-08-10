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В Киеве аферисты присвоили помещение Нацполиции
В столице мошенники на основании поддельных документов присвоили нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью около 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн. Ранее под Киевом чиновник присвоил 10 млн грн, оставив больницу без аппаратов ИВЛ.
Как сообщает Прокуратура города Киева на своей странице в Facebook, установлено, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом, которое находится в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции для размещения комнаты участковых инспекторов.
На помещение наложен арест. Прокуратура подала иск о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации права собственности на это имущество.
Ранее сообщалось, что стали известны самые популярные схемы «развода» простых украинцев.133
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