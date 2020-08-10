В Антикоррупционном суде переполох из-за слежки с беспилотника

От органов власти Украины продолжают поступать жалобы на неправомерную съемку с беспилотников. Новый инцидент случился возле Антикоррупционного суда в Киеве. Охрана суда встревожилась из-за летающего во дворе коптера и быстро вычислила оператора беспилотника. Тот находился через дорогу от суда и с помощью пульта управлял БПЛА.

Как сообщили в суде, молодого человека заставили предъявить документы. Оператор представился режиссером одного из телеканалов, выполняющим редакционное задание. Служебное удостоверение оказалось просроченным на год. А на телеканале опровергли, что мужчина является их сотрудником.

«За таинственной слежкой не могут стоять доброжелательные и конструктивные люди», — заявили по этому поводу представители суда.

Напомним, ранее беспилотник обнаружили над территорией воинской части в Одессе. До этого похожий БПЛА летал над арсеналом стратегического значения. Систему управления дроном удалось отключить с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.



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