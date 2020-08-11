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Происшествия

Убийство Старицкого: суд отказался освободить из-под стражи экс-министра Кожару

7:47 11 августа 2020
кожара

Суд отказался отменять арест для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары. Экс-чиновник подозревается в тяжком преступлении: в феврале 2020 года в доме Кожары был убит бизнесмен Сергей Старицкий.

Как сообщила пресс-служба апелляционного суда Киева, жалоба адвокатов подследственного была отклонена. До 25 августа останется в силе решение об аресте Кожары. Покинуть СИЗО подозреваемый вправе, уплатив 14-миллионный залог.

Семья убитого Старицкого надеется на справедливое решение по итогам судебного процесса.

Напомним, 21 февраля в селе Чайки под Киевом в доме Кожары был смертельно ранен бизнесмен Сергей Старицкий. Экс-чиновника арестовали, но суд разрешил Кожаре выйти из СИЗО под залог 14 млн гривен. Затем залог был уменьшен до двух миллионов.

4 августа Кожара появился в вечернем эфире телевидения в качестве гостя программы, что вызвало бурное возмущение у зрителей.

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