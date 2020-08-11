Под Запорожьем устроили самосуд над живодерами (видео)

В Запорожской области неизвестные избили пару, которую ранее уличили в издевательствах над животными, подожгли авто одного из участников группы — огонь перекинулся на дом. Ранее в областном центре искали живодера, повесившего на дереве щенка хаски.

Как сообщает «Актуально», история с разоблачением живодеров и последующим нападением произошла в одном из сел Вольнянского района. «По предварительной информации, двое неизвестных перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главного из банды живодеров, Александра, жестко избили его и его подельницу, Кристину. Также неизвестные подожгли авто одного из злоумышленников, огонь перекинулся на дом. На месте работают спасатели и полицейские», — говорится в сообщении.

Ранее издание, ссылаясь на зооволонтера, сообщала, что в селе действовала целая группа живодеров во главе с 52-летним мужчиной. В нее входили его супруга и 24-летняя девушка — «главная актриса в роликах с убийствами и пытками животных».

«Кроме таких роликов троица снимала и порно с участием обездвиженных животных. Отснятое видео извращенцы загружали в запрещенную соцсеть ВКонтакте и продавали таким же извращенцам», — сообщала зооволонтер Светлана Лаврикова.

К живодерам наведалась полиция, которая во время обысков обнаружила во дворе останки животных…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине 27-летний живодер получил реальный тюремный срок — шесть лет заключения. Мужчина на глазах у своей бабушки, вымогая деньги, отрезал коту ухо и почти весь хвост. Это случайно увидел сельский голова и вызвал полицию.





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