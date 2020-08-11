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Происшествия

В Ровно полицейский серьезно ранил велосипедиста, выстрелив в него из пистолета (фото)

9:47 11 августа 2020
раненый полицейским велосипедист

Ночью в понедельник, 10 августа, к правоохранителям поступила информация из Ровенской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летний местный житель с повреждением туловища от выстрела резиновой пулей. (Ранее на Днепропетровщине полицейский расстрелял безоружного подростка.)

— Со слов потерпевшего, он ехал на велосипеде по улице Поповича, где сотрудник полиции применил к нему травматическое оружие, в результате чего он и получил травму, — сообщает прокуратура Ровенской области.

Раненый велосипедист

Открыто уголовное производство по факту превышения сотрудником правоохранительных органов служебных полномочий, которое сопровождалось применением специальных средств. Ведется следствие. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Между тем полиция дает несколько другую информацию о произошедшем. Якобы патрульные увидели на улице Поповича гражданина, ехавшего на велосипеде, который попадал под ориентировку как ранее похищенный. Было решено остановить мужчину и проверить. Полицейские неоднократно подавали сигнал об остановке по громкоговорителю и специальными световыми средствами служебной машины, однако все было напрасно — велосипедист, наоборот, ускорился. Началось преследование, во время которого один из инспекторов выстрелил и попал в беглеца. Тот получил телесные повреждения, и ему была вызвана «скорая».

По данному факту в управлении патрульной полиции Ровенской области назначено служебное расследование. Стрелявший полицейский пока отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о ходе расследования убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе.

А в Николаеве женщина получила пулевое ранение во время прогулки с ребенком возле полицейского стрельбища.

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