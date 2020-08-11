В Киеве сгорела Tesla: СМИ сообщают, что это машина Богдана (фото)

В ночь на вторник, 11 августа, в Киеве подожгли автомобиль Tesla, по версии массмедиа, принадлежащий экс-главе ОП Андрею Богдану. Кстати, в свое время для записей видеообращений одним из авто Богдана пользовался президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает в Telegram «Київ 24». «На линию спасателей поступило сообщение о пожаре транспортного средства по адресу ул. Юности, 8. На место также прибыл „Автопатруль Майдан“. На импровизированной парковке во дворе дома, прямо рядом с будкой охраны, горел автомобиль Tesla. Он принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану. Огонь перекинулся на рядом стоящую машину, но ее удалось оттянуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задняя часть автомобиля выгорела почти полностью. По предварительным данным, это был поджог.

Тем временем «Обозреватель», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что неизвестные поставили сумку на крышу авто, после чего произошло возгорание. Также сообщается, что машина стояла на улице, поскольку ею пользовался брат Богдана.

Согласно декларации Андрея Богдана, ему принадлежат два автомобиля Tesla.

Тем временем в полиции Киева уточнили, что инцидент произошел около трех часов ночи, и что огнем были повреждены три транспортные средства — Tesla, а также припаркованные рядом Mazda и Honda, принадлежащих местным жителям.

«В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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