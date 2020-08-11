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Происшествия

Граната в гараже: в Прикарпатье пытались убить судью (фото)

11:25 11 августа 2020
покушение на судью

О попытке покушения правоохранителям сообщил в понедельник, 10 августа, сам судья — житель села Пидпечары Тисменицкого района. (недавно в Ровно объявили подозрение мужчине, пытавшемуся убить судью.)

— По его словам, при открытии гаражных ролетов он обнаружил гранату. На место приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный установил перед гаражом так называемую «растяжку» — гранату типа «Ф-1», — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Граната должна была взорваться при открытии гаража, однако взрывное устройство не сработало. Жертвой покушения должен был стать судья.

В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные и следственные действия по установлению злоумышленника. Назначен ряд экспертиз. Открыто уголовное производство по статьям «Незаконное обращение с оружием» и «Посягательство на жизнь судьи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали происшествии в Белгороде-Днестровском Одесской области. Там неизвестные сожгли автомобиль прокурора.

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