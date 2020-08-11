Конфеты с сюрпризом: майор СБУ и военный в запасе передавали секретные данные в Россию (фото)

В городе Бровары Киевской области был задержан майор СБУ. Его уличили в попытке продать в Россию государственные секреты. Случай примечателен тем, что в отличие от других завербованных агентов офицер выбрал крайне оригинальный способ передачи кураторам ценных сведений. Флеш-носитель с секретной информацией был спрятан внутри желейной конфеты.

Планировалось, что посылку со сладостями в РФ доставит курьер — вышедший в запас полковник российской армии. СБУ, ГБР и Офис генпрокурора сорвали вражескую спецоперацию и отчитались о задержании подозреваемых.

Разоблачение нечистого на руку сотрудника СБУ и его курьера состоялось 8 августа. После обыска в квартирах задержанных были найдены дополнительные доказательства государственной измены. Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО, где и проведут ближайшие два месяца. Обвиняемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в одном из министерств Украины чиновник передавал секретные документы посторонним лицам — пересылая файлы по электронной почте. А в Кременчуге охранник одного из предприятий был в 2014 году завербован Россией и с тех пор снабжал Москву засекреченными базами данных.

Фото gp.gov.ua, dbr.gov.ua

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