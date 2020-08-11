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От коронавируса умер капитан стоящего в порту под Одессой иностранного судна
Скончался капитан судна Sofia (флаг Либерии), на котором ранее произошла вспышка коронавируса, во время стоянки на рейде порта Южный (под Одессой). Об этом сообщает Seafarers Journal, указывая, что капитан — житель Санкт-Петербурга.
Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявил, что в связи с тем, что данное иностранное судно находится в украинских территориальных водах, вопрос оказания помощи членам его экипажа возлагается на Администрацию морских портов Украины (АМПУ). В этом ведомстве от каких-либо комментариев, в том числе о состоянии здоровья моряков, отказываются.
Как стало известно, Sofia — это еще один теплоход, команду которого сразил коронавирус. (Ранее COVID-19 диагностировали у половины экипажа крупнотоннажного балкера Patra, стоящего в порту под Одессой.)
Более того, вспышка COVID-19 здесь произошла еще в середине июля, во время стоянки на рейде морского торгового порта Южный (конечный пункт назначения и прибытия судна — николаевский порт Октябрьск). Тогда заразилось большинство членов экипажа, однако информация о данном ЧП не предавалась огласке. Ее озвучил, на совещании под председательством президента Украины министр здравоохранения Максим Степанов. Он докладывал, что больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции и в случае необходимости госпитализации маршруты определены.
По имеющейся информации, результаты тестов на COVID-19 у большинства членов экипажа были положительными. Инфицированных госпитализировали, они проходили лечение. Само судно стояло на рейде порта, на карантине.
В АМПУ заявили, что ситуация со вторым судном — Patra (флаг Греции) — находится под контролем.
«У 11 членов экипажа обнаружен COVID-19. Санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных. У остальных 11 моряков взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам будет приниматься решение о дальнейших действиях.
На все время стоянки судна у причала № 3 Н порта Южный обеспечена круглосуточная охрана, для исключения возможности попадания на судно посторонних людей и выхода на берег членов экипажа", — констатировали в АМПУ.
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