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Богдан расценил поджог своего авто как "угрозу от власти"
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан расценил поджог своего «любимого и задекларированного» автомобиля как «угрозу от власти».
«Прослеживается определенный символизм — ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это вы сейчас хлюпнули керасинчик в костер», — пишет Богдан на своей страничке в соцсетях и обещает «активно выводить» причастных к поджогу «на чистую воду».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попал момент поджога авто Богдана — неизвестный мужчина оставил возле машины сумку и скрылся.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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