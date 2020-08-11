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Происшествия

Богдан расценил поджог своего авто как "угрозу от власти"

13:21 11 августа 2020
Поджог машины Богдана

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан расценил поджог своего «любимого и задекларированного» автомобиля как «угрозу от власти».

«Прослеживается определенный символизм — ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это вы сейчас хлюпнули керасинчик в костер», — пишет Богдан на своей страничке в соцсетях и обещает «активно выводить» причастных к поджогу «на чистую воду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попал момент поджога авто Богдана — неизвестный мужчина оставил возле машины сумку и скрылся.

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