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Происшествия

Под Николаевом подросток изнасиловал на улице 7-летнюю девочку

13:30 11 августа 2020
место, где изнасиловали 7-летнюю девочку в Первомайске

Вечером 10 августа в отдел полиции города Первомайска Николаевской области обратился местный житель с заявлением, что его малолетнюю дочь изнасиловали. Мужчина рассказал, что, со слов девочки, когда она гуляла на улице, ее схватил 15-летний сосед, затащил в кусты и совершил, как указано в материалах дела, «действия сексуального характера». (Ранее в Ровно подросток изнасиловал 12-летнюю девочку на камеру и разослал видео знакомым.)

Подростка доставили в отдел полиции, где он задержан на срок до 72 часов для возможного предъявления обвинения. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Решается вопрос об объявлении парню о подозрении в совершении преступления.

В Украине уголовная ответственность за изнасилование наступает с 14 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Южноукраинске под Николаевом 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.

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