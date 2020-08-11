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Под Одессой вспышка COVID-19 в доме ребенка: инфицированы дети и работники
У пятерых воспитанников и сотрудников коммунального учреждения «Белгород-Днестровский дом ребенка», что располагается на юге Одесской области, получены положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба местного совета. Отмечается, что по состоянию на 10 августа в городе инфицированы коронавирусом 147 человек, в том числе 18 детей — с учетом находящихся в доме ребенка.
«У воспитанников специализированного учреждения пять положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в городе третью неделю подряд увеличивается количество больных COVID-19. Ежедневно госпитализируют 6−7 человек.
Среди заболевших 41 медработник, в том числе 5 медицинских работников специализированного дома ребенка, которых выявили при обследовании контактных лиц.
Согласно официальной информации, коммунальное учреждение «Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка» является объектом общей собственности территориальной общины области. Он осуществляет медицинскую помощь, проведение психолого-педагогической коррекции и медико-социальной реабилитации детей с недостатками физического и умственного развития в возрасте от нуля до 6 лет.
Речь о детях, временно оставленных без родительского попечения, сиротах, а также детях из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирус поразил детский реабилитационный центр под Одессой, а также о том, что вспышка COVID-19 произошла в одесском детдоме «Жемчужинка», где инфицированы 15 детей и двое работников.189
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