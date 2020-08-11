Дубинки и слезоточивый газ: как нацгвардейцы «наводили порядок» в курортной Затоке (видео)

В курортном поселке Затока (Одесская область), где на днях горела очередная база отдыха, в ночь на вторник, 11 августа, произошло столкновение стражей правопорядка с работниками торговой точки по реализации продовольственной продукции.

На видео зафиксировано, как несколько сотрудников Национальной гвардии использовали дубинки и слезоточивый газ против людей в торговой палатке. Досталось даже тем, кто уже находился в лежачем положении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Что именно стало причиной конфликта, неясно.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Национальной гвардии, «сейчас разбираемся, в ближайшее время появится официальная информация».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе сотрудники Нацгвардии применили спецредства к пьяному мужчине, который ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим. Подробности инцидента читайте здесь.



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