Под Киевом двое мальчиков угнали авто и попали в ДТП: подробности и фото

В Кагарлыкском районе Киевской области два несовершеннолетних брата (10 и 13 лет) угнали машину, которую хозяин на несколько минут оставил возле своего дома открытой. Ранее подобный случай произошел в Одессе, где неосторожностью владельца авто воспользовался 12-летний мальчик.

Как сообщают в ГУНП Киевской области, малолетние угонщики проехали несколько сотен метров и врезались в дерево. Как оказалось, владелец авто не запер машину и оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовались братья.

«Один из них сел за руль, но не справился с управлением и врезался в дерево. К счастью, никто из детей не пострадал. Испугавшись, они спрятались в кустах недалеко от места ДТП, где их и нашли полицейские», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке полицейские устроили погоню за 13-летним водителем, решившим покатать в машине деда своего друга.



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