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Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признания
Задержанный правоохранителями 31-летний фотограф Валентин В., которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки в Сумах, имеет огромный опыт развращения малолетних. В интервью Обозревателю его жертвы из родного для мужчины города Горишние Плавни (Полтавская область) признали, что «попадали на крючок», когда он обещал их «пристроить» в крутые телепроекты.
Взамен девочки должны были всего лишь согласиться на «необычную» фотосессию.
Часть пострадавших познакомились с мужчиной в детском лагере, где он работал фотографом. Будучи знакомым с техникой, легко взламывал гаджеты своих жертв, поэтому имел доступ ко всем их контактам.
«Постоянно звал встретиться и просил пригласить подругу — каждый раз новую, красивую. Он не описывал, какую надо, скорее, просто мониторил, кому я пишу и кого приглашаю, а потом мог сказать, что эту или эту не нужно звать. В основном это были девочки моего возраста — невысокие, стройные», — рассказала журналистам 15-летняя Надежда.
По ее словам, все закончилось изнасилованием под воздействием алкоголя.
Другая пострадавшая, Валерия, познакомилась с Валентином, когда ей было 13 лет, и тоже в лагере. В переписке с ней он постоянно зазывает на «фотосессию», признается, что ранее взламывал ее страницу в соцсети, приглашает девочку «в гости на ночь» и просит взять с собой красивую подругу («не хрюшку»).
В какой-то момент он признался ей, что хочет найти для «фотосессии» близнецов или двойняшек.
Еще одной знакомой, уже 11-летней Евгении, он «радостно» признался, что другая его девушка забеременела в 14 лет, а он помогал ей с абортом.
В отделе коммуникации полиции Сумской области OBOZREVATEL заявили, что подозреваемого 10 августа этапировали из изолятора временного содержания (ИВС) в Сумской СИЗО.
Напомним, на днях суд вынес приговор семейной паре с Днепропетровщины, которая зарабатывала на сексуальной эксплуатации собственного ребенка.681
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