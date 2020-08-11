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«Мыши из Госрезерва»: стало известно о громком задержании
В Киеве задержали сотрудника Государственного агентства резерва Украины при получении взятки в размере 1 млн грн. За это подозреваемый был готов предоставить поддельные документы, дающие право получить зерно со складов госпредприятия. Ранее на складах одной из структур Госрезерва обнаружилась недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.
Как сообщает Нацполиция, советник директора одного из государственных предприятий Госрезерва создал схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами — для этого использовались поддельные документы. За 1 млн грн злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о поступлении на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1 300 тонн, хотя она не поступала.
Затем по этим документам предприниматель мог получить якобы переданное им на хранение зерно в Госрезерве Украины. Общая сумма ущерба государства могла составить 8 млн грн.
Ранее сообщалось, что крупные хищения обнаружили в Харьковской ОГА.243
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