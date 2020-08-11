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Оставил собаку на жаре в машине и ушел: киевский водитель отличился странной выходкой
В Киеве на Троещине у ТРЦ «Район» водитель оставил свой своего пса в Mercedes на стоянке, а сам ушел по делам. Напомним, в Испании в запертой машине умерла забытая отцом полуторагодовалая девочка.
По словам основателя сайта dtp.kiev.ua Влада Антонова, пес часто дышит, есть признаки перегрева. Автор снимка просит владельца автомобиля немедленно вернуться к авто.
Пользователи сети предложили автору поста вызывать патрульных и в их присутствии бить стекло, чтобы спасти животное.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что нужно знать об эксплуатации автомобилей летом.299
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