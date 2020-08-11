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Происшествия

Оставил собаку на жаре в машине и ушел: киевский водитель отличился странной выходкой

19:04 11 августа 2020
Автомобиль

В Киеве на Троещине у ТРЦ «Район» водитель оставил свой своего пса в Mercedes на стоянке, а сам ушел по делам. Напомним, в Испании в запертой машине умерла забытая отцом полуторагодовалая девочка.

По словам основателя сайта dtp.kiev.ua Влада Антонова, пес часто дышит, есть признаки перегрева. Автор снимка просит владельца автомобиля немедленно вернуться к авто.

Пользователи сети предложили автору поста вызывать патрульных и в их присутствии бить стекло, чтобы спасти животное.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что нужно знать об эксплуатации автомобилей летом.

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