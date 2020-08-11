27.49 / 27.70 32.13 / 32.59
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тройное ДТП парализовало движение по Житомирской трассе: эксклюзивные фото

22:12 11 августа 2020
На месте ДТП

Во вторник, 11 августа, на Брест-Литовском проспекте при въезде в Киев произошло столкновение двух грузовиков МАN, фургона Hyundai и легкового Volkswagen Golf. Все они двигались в сторону Окружной. Напомним, на днях фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине.

По словам водителя МАN, водитель фургона начал брать правее к обочине, а едущий за ним Golf попытался проскочить. Дорога же после дождя была скользкой…

После удара задняя часть фургона оказался почти полностью за пределами проезжей части и едва не влетел в остановку общественного транспорта.

Кроме того, Golf успел зацепить левым бортом кабину фуры. После осмотра врачами скорой водители Golf и Hyundai от госпитализации отказались.

Пообщаться с другими водителями не удалось. Сотрудники полиции также отказались что-либо сообщать о случившемся.

Скорее всего, был составлен протокол о нарушении правил водителем Golf.

Ранее «ФАКТЫ» показали фото с места ДТП возле Броваров — там на Окружной дороге, где идет ремонт, пересеклись пути грузового Mercedes и старенького служебного автобуса ПАЗ.

399

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

стоп-кадр с видео

Дубинки и слезоточивый газ: как нацгвардейцы «наводили порядок» в курортной Затоке (видео)

ДТП под Одессой

На трассе Одесса — Киев фура протаранила автопоезд: есть погибшие, авто разлетелось на «кусочки»

Брест, 11.08.2020

"Это выглядит как оккупация": сеть шокировали фото из "зачищенного" Бреста

«Опасная болезнь»: журналист Юрий Бутусов рассказал, как вылечился от коронавируса

"Опасная болезнь": журналист Юрий Бутусов рассказал, как вылечился от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер