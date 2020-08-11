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Тройное ДТП парализовало движение по Житомирской трассе: эксклюзивные фото
Во вторник, 11 августа, на Брест-Литовском проспекте при въезде в Киев произошло столкновение двух грузовиков МАN, фургона Hyundai и легкового Volkswagen Golf. Все они двигались в сторону Окружной. Напомним, на днях фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине.
По словам водителя МАN, водитель фургона начал брать правее к обочине, а едущий за ним Golf попытался проскочить. Дорога же после дождя была скользкой…
После удара задняя часть фургона оказался почти полностью за пределами проезжей части и едва не влетел в остановку общественного транспорта.
Кроме того, Golf успел зацепить левым бортом кабину фуры. После осмотра врачами скорой водители Golf и Hyundai от госпитализации отказались.
Пообщаться с другими водителями не удалось. Сотрудники полиции также отказались что-либо сообщать о случившемся.
Скорее всего, был составлен протокол о нарушении правил водителем Golf.
Ранее «ФАКТЫ» показали фото с места ДТП возле Броваров — там на Окружной дороге, где идет ремонт, пересеклись пути грузового Mercedes и старенького служебного автобуса ПАЗ.399
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