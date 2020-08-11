На трассе Одесса — Киев фура протаранила автопоезд: есть погибшие, авто разлетелось на «кусочки»

Вечером во вторник, 11 августа, грузовик DAF на большой скорости протаранил припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum. Авария произошла на трассе Одесса — Киев, неподалеку от пгт Любашевка Одесской области, где в июле на переходе погиб 38-летний пешеход.

«В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля DAF. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального главка Нацполиции», — сообщили в Любашевском отделении полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном ДТП, которое произошло также во вторник, 11 августа, но уже в столице: на Брест-Литовском проспекте при въезде в Киев столкнулись два грузовикав МАN, фургона Hyundai и легковой Volkswagen Golf. Все они двигались в сторону Окружной.

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