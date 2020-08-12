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Происшествия

Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы (фото)

10:13 12 августа 2020
Подозреваемая

Женщина, которая в лесопосадке на Троещине пыталась сжечь части тела мужчины, оказалась владелицей юридической компании и выпускницей Национальной академии внутренних дел.

Как сообщили в полиции Обозревателю, женщина жила на Березняках в том же доме, где и жертва преступления, однако в разных подъездах.

Жертва и его убийца жили в соседних подъездах

Во время осмотра квартиры погибшего полицейские обнаружили его расчлененное тело — грудная клетка с головой были замотаны в простыни и оставлены у входной двери, а таз и внутренние органы лежали в холодильнике в целлофановых пакетах.

Одной из версий причин убийства является попытка завладеть жильем жертвы (он был владельцем своей квартиры, а подозреваемая лишь снимала жилье).

По информации источников издания, женщине — 32 года, она является уроженкой российского Норильска и выпускницей Национальной академии внутренних дел. В 2015 г. она открыла собственное предприятие, предоставляющее юридические услуги, однако особыми успехами оно похвалиться не могло. Наоборот, как свидетельствуют отзывы клиентов, «лепило липовые документы за бешеные деньги» и не гнушалось брать деньги с клиентов, не предоставляя им заказанную услугу.

Скрин отзыва клиентки компании

На данный момент задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, также проверяется ее причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали о жуткой истории, которая произошла под Киевом — там мужчина мужчина убил свою 73-летнюю мать и расчленил ее тело. После убийства Д. бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин.

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Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы (фото)

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