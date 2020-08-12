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У скандального сбушника в Очакове угнали машину с секретными документами: СМИ рассказали детали
В Николаевской области неизвестные угнали машину начальника Очаковского отделения областного управления СБУ Дмитрия Яремчука, в которой находились документы с грифом «Секретно». Ранее под Мелитополем пьяные мужчины избили полицейских и угнали их авто.
Об угоне авто с секретными документами сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в спецслужбе. Собеседник издания отметил, что ЧП произошло в ночь с 4 на 5 августа — авто стояло у дома, где живет Дмитрий Яремчук.
По данным источника, заявление об угоне не было подано и машина в розыск не попала — о ЧП пострадавший сообщил лишь непосредственному начальству. «Последний во время совещания с подчиненными заявил, что информация о произошедшем должна оставаться в тайне, а автомобиль нужно разыскать силами сотрудников управления, мол «дело чести», — отметил собеседник издания.
Украденное авто обнаружили в ночь на понедельник, 11 августа, в районе города Новая Одесса. «Видимо, в центральном аппарате узнали об инциденте, и начали разбираться в произошедшем. В итоге, именно сотрудники ВБ центрального аппарата СБУ и обнаружили автомобиль. И очень удивились, когда в салоне автомобиля нашли документы с грифом «Секретно», — утверждает источник и добавляет, что Яремчук якобы скрывал их от проверки. «В итоге, документы были изъяты, а сам факт нарушения стал предметом разбирательства», — добавил собеседник издания.
Издание утверждает, что Дмитрий Яремчук после назначения попал в ряд неприятных ситуаций, в частности, связанных с вождением в нетрезовом виде, однако сотрудник спецслужбы это отрицал. Журналисты, ссылаясь на комментарий областного управления СБУ, сообщают, что в спецслужбе «не могут комментировать решение суда относительно составленного админпротокола», но добавили, что их сотруднику вынесли строгий выговор.
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