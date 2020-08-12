В Николаеве неадекватный пассажир напал на водителя автобуса прямо во время движения (фото)

Конфликт произошел в автобусе маршрута № 51, одного из самых востребованных в Николаеве. Когда водитель не сделал остановку на автовокзале, к нему подошел мужчина и устроил скандал. А узнав, что следующая остановка будет не скоро, начал бить водителя.

Как сообщает местное издание Преступности. НЕТ со слов находившейся в салоне дочери водителя, никто из пассажиров не заступился за него, а приехавшей на вызов полиции показания дал лишь один человек.

«Только один парень остался дать показания. Зато все требовали вернуть деньги за проезд!!! А дальше наша доблестная полиция даже не вызвала „скорую помощь“, а только дала указания, куда на какую экспертизу ехать, и никакой медицинской помощи оказано не было! Отцу с разбитым лицом и залитыми кровью глазами пришлось самому ехать в участок, потом на проверку на содержание алкоголя в крови, затем в БСМП. Как?!! Что вообще происходит с людьми?!» — возмущена девушка.

На предприятии «Николаевпасстранс», которому принадлежит коммунальный «зеленый» автобус сообщили, что остановку водитель не сделал, так как все сидячие места в салоне были заняты, а стоячих пассажиров водитель не брал, как того требуют условия карантина. Остановки делались по требованию. Руководство написало об инциденте заявление в полицию. Водителя с разбитым лицом отправили в больницу скорой помощи ему наложили швы.

В полиции сообщили, что предварительно дело квалифицировано по статье «легкие телесные повреждения».

Отметим, что в Николаеве только в коммунальном транспорте соблюдается масочный режим, а также перевозят только сидячих пассажиров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре агрессивный пассажир напал на водителя маршрутки во время движения.

А в Одессе крепкий мужчина подрался с беременной за место в маршрутке.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter