В Беларуси силовики задержали девять украинцев и избили фотографа из Украины

Во время протестных акций в Беларуси, где местные силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, пострадал украинский фотограф, девять наших сограждан были задержаны.

Как сообщает «Громадське», такой информацией располагает МИД Украины. «По состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также посольство Украины в Беларуси получило информацию о задержании в городе Витебск девятерых граждан Украины в связи с «административными правонарушениями». После вмешательства украинских дипломатов граждан освободили. Информации о других инцидентах с гражданами Украины в Беларуси у дипломатов нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский пропагандист Семен Пегов, которого задерживали белорусские силовики, заявлял, что вместе с ним в одной камере в Минске находились двое украинцев, якобы живущих в Беларуси, но сохранивших украинское гражданство.

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