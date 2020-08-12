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Происшествия

Тройное ДТП на трассе Киев — Чоп: восемь человек в больнице (фото)

13:13 12 августа 2020
На месте инцидента

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине во вторник, 11 августа, на трассе Киев — Чоп. Напомним, в этот же день фура протаранила автопоезд на трассе Одесса-Киев, что привело к человеческим жертвам.

— Около 19.30 возле села Пасики Зубрицкие 26-летний одессит на своей машине BMW столкнулся с автомобилем Sitroen, которым управлял 64-летний львовянин, и автомобилем Toyota, за рулем которого находился 59-летний житель Тернопольской области, — сообщают в Львовской ОГА.

В результате ДТП восемь человек, в т. ч. 14-летний ребенок, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы во Львовскую больницу скорой помощи.

Виновнику аварии грозит до трех лет лишения свободы.

Как уточняют в полиции, водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с двумя машинами. Пострадало восемь человек, среди которых 14-летний мальчик. Все они госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места кровавой дорожной трагедии в Броварах под Киевом, где автобус столкнулся с грузовиком.

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