Убийство 12-летней девочки под Киевом: подозреваемого подростка отправили в СИЗО

Яготинский районный суд Киевской области полностью удовлетворил ходатайство полиции об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 12-летней девочки в Яготине — парень должен провести под стражей 60 дней без определения размера залога.

В прокуратуре Киевской области отметили, что ранее 15-летнему юноше было сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, тело девочки, которая пропала в ночь на понедельник, 10 августа, нашли с синяками на шее возле одного из водоемов. В роде следственных действий был установлен 15-летний юноша, признавшийся в убийстве девочки. Он также показал, где оставил ее тело, и признался в ее убийстве.

Ранее в Киеве группа подростков убила мужчину во время ограбления — 43-летнюю жертву просто забили. Тогда под стражу взяли 2 юношей 19 лет, 16-летнего подростка и 14-летнюю девушку.



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