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«7-й километр» закрылся, улицы превратились в реки, транспорт не ходит: на Одессу обрушился сильный ливень (фото, видео)
В среду, 12 августа, на Одессу и пригород — от портового Черноморска до Нерубайского с известными катакомбами — обрушился мощный ливень. Он сопровождался сильным порывистым ветром и громовыми раскатами. (На днях сильнейший ливень затопил курортный Бердянск.)
В считанные минуты многие улицы и городские дороги превратились в настоящие полноводные реки. Ни проехать, ни пройти — в прямом смысле слова — на улицах Балковской и в районе Пересыпи (в такую погоду это уже традиционно), на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости) — втором по плотности расположения высоток и численности проживающих.
Не обошла стороной стихия и центральную часть: все «плыло» — от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади. Также улиц Приморской, Девалановского спуска и многих других.
Неслыханное дело: непогода вынудила прервать работу и разъехаться по домам предпринимателей на популярном промтоварном рынке «Седьмой километр».
О перепуганных курортниках, которых моментально «смыло» со всех городских пляжей, и говорить не приходится. Хорошо, если им повезло втиснуться в общественный транспорт.
Из-за упавших деревьев, крупных веток, обрывов контактной сети не ходят пять троллейбусных — №№ 7, 9, 10, 11 и 13 и трамвайных — № № 18 и 5 маршрутов.
Напомним, что на днях ливень с градом убил в заповеднике под Одессой сотни птиц.
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«7-й километр» закрылся, улицы превратились в реки, транспорт не ходит: на Одессу обрушился сильный ливень (фото, видео)
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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