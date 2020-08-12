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Происшествия

Отказали руки и ноги: в Железном Порту отдыхающий сломал позвоночник на водном аттракционе

18:28 12 августа 2020
на пляже

В Железном Порту Херсонской области мужчина получил серьезные травмы, покатавшись на аттракционе. Ранее в Одессе полицейским пришлось спасать рыбака, сломавшего обе ноги.

О ЧП на Херсонщине сообщила жена пострадавшего, уточнив, что муж получил множество травм и перелом шеи после поездки на «Бэтмене».

Женщина пишет, что для неподготовленных людей — этот аттракцион очень опасный вид развлечения, о чем никто не предупреждал.
Несмотря на то, что у мужа сильные натренированные руки, во время езды руки соскользнули и его отбросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку «Бэтмена». Мужчина в течение нескольких минут бился всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости. В результате он получил множество травм — перелом позвоночника (сломана шея), руки и ноги не двигаются. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, его ждет не одна операция и долгая реабилитация.

«Сразу операцию не сделали, так как нужны были особые пластины и имплантанты (повреждение 5,6,7 позвонка). Но пока врачи искали все необходимое, на четвертый день у мужа началось двухстороннее воспаление легких, так как он получил еще и забои легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней», — пишет женщина.

Женщина написала свой пост, чтобы предупредить других об опасности водных аттракционов.

Напомним, в Николаеве школьник попал в реанимацию из-за шалостей одноклассника.

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