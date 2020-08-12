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Скандал с нацгвардейцами в Затоке: появилось новое видео
В полиции опубликовали видео столкновения в курортной Затоке под Одессой, где полицейские применили спецсредства и физическую силу к сотруднику торговой точки.
Как сообщили в Одесском областном главке полиции, конфликт между нацгвардейцами и сотрудниками торговой палатки начался с невыполнения одним из них законных требований правоохранителей.
Силовики подошли к парню, чтобы проверить информацию, поступившую от прохожего о том, что у парня есть нож, которым он якобы ему угрожал. Молодой человек, в свою очередь, отказался выполнить требования военнослужащих и начал проявлять агрессию. На помощь ему пришел старший товарищ, который вмешался в конфликт и нанес телесные повреждения полицейскому. Для того, чтобы остановить противоправные действия правонарушителя, гвардейцы применили спецсредства и физическую силу.
В течение суток несовершеннолетний парень, убежавший от полиции, обратился за помощью в больницу, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей.
27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
В полиции также сообщили, что в отношении сотрудников полиции, участвующих в конфликте, проводится служебная проверка, о результатах которой обещают дополнительно проинформировать общественность.
Ранее в Одессе сотрудники Нацгвардии применили спецредства к пьяному мужчине, который ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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