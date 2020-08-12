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Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой
В Саратском районе, на юге Одесской области, мужчина был госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщил заместитель директора регионального лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев. (Ранее сибирскую язву заподозрили у ребенка в Тернопольской области.)
«В конце минувшей недели зарегистрирован случай подозрения на сибирскую язву. Это мужчина, который профессионально занимается заготовкой туш домашнего скота. По семейному очагу — пять контактов, в том числе — один ребенок. Они уже получают профилактическое лечение», — сообщил специалист.
Он отметил, что этот житель села Фараоновка госпитализирован в районную больницу, где в настоящее время получает соответствующее лечение.
Отмечается, что к врачу мужчина обратился в связи с появлением на ноге характерного кожного высыпания. Хотя температура тела у него значительно поднялась еще за несколько суток до того. На голени появился фурункул, который перешел в язву.
Пробы, взятые у пациента, направлены в столичную профильную лабораторию. В частности, для проведения ПЦР-анализа (биологический анализ на полимерную цепную реакцию) для установления окончательного диагноза.
11 августа референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделили ДНК сибирской язвы. То есть диагноз подтвердился. Сейчас специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры, чтобы не допустить распространения заболевания.
Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами и проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.
Устанавливаются источники предполагаемого инфицирования. В частности, изучается состояние домашнего скота и туш в этом и расположенном по соседству Тарутинском районе, из которого осуществлялась закупка сырья и живого скота.
Дементьев отметил, что предыдущий случай сибирской язвы был выявлен в Одесской области в 2018 году, в том же Саратском районе. Тогда были инфицированы пять человек при разделке туши павшей коровы. Это животное не было вакцинировано.
Специалист акцентировал на том, что до 2018 года в регионе сибирская язва не регистрировалась порядка 30 лет. Вероятно, в связи с длительным периодом отсутствия инфекции местные жители «расслабились» и перестали вакцинировать домашних животных.
Дементьев также отметил, что на сегодня в регионе имеется 428 захоронений скота, павшего в результате заражения сибирской язвой. Из данного количества 22 скотомогильника — в Саратском районе.
Как предположил замдиректора лабораторного центра, в августе-сентябре начинаются дожди, под влиянием которых грунтовые воды могут размывать захоронения.
Не исключено, что в дальнейшем мелкий и крупный рогатый скот заражается «сибиркой» на пастбищах. Люди (пастухи, рубщики туш и пр.) инфицируются в силу специфики и особенностей своей профессии.
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