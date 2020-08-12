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Стало известно о гибели украинского разведчика на Донбассе
В зоне боевых действий на Донбассе, где с 27 июля введен режим полного прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий.
Как сообщили в ОТУ «Север», в результате неосторожного обращения с оружием, получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью боец отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил.
«Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, за две недели перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 боевиков погибли, еще 15 были ранены.85
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