В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу

В среду, 12 августа, в Днепре на Фрунзенском канале утонул семилетний мальчик. Ранее в Кривом Роге утонул пожилой мужчина, который спасал свою внучку.

Трагедия в Днепре случилась в середине дня. Мама оставила ребенка без присмотра на берегу канала. Во время купания он утонул.

В это время женщина с сожителем употребляли алкогольные напитки. Поиски мальчика на берегу результатов не дали.

Водолазы, привлеченные к поискам, обнаружили тело ребенка под водой на глубине в 10 метрах от берега. К сожалению, вернуть к жизни ребенка не удалось, сообщили в областном главке полиции.

По данным «Информатора», в этот день у ребенка был день рождения.

Напомним, в Новоконстантиновке Запорожской области 25 июля утонула молодая девушка. Ее достали из воды и пытались реанимировать, но она умерла.

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