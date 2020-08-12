27.44 / 27.66 32.03 / 32.50
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу

22:39 12 августа 2020
водоем

В среду, 12 августа, в Днепре на Фрунзенском канале утонул семилетний мальчик. Ранее в Кривом Роге утонул пожилой мужчина, который спасал свою внучку.

Трагедия в Днепре случилась в середине дня. Мама оставила ребенка без присмотра на берегу канала. Во время купания он утонул.

В это время женщина с сожителем употребляли алкогольные напитки. Поиски мальчика на берегу результатов не дали.

Водолазы, привлеченные к поискам, обнаружили тело ребенка под водой на глубине в 10 метрах от берега. К сожалению, вернуть к жизни ребенка не удалось, сообщили в областном главке полиции.

По данным «Информатора», в этот день у ребенка был день рождения.

Напомним, в Новоконстантиновке Запорожской области 25 июля утонула молодая девушка. Ее достали из воды и пытались реанимировать, но она умерла.

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники (видео)

Самолет

Путин отправил в Беларусь спецборт Воздушно-космических сил России

водоем

В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу

свеча

Стало известно о гибели украинского разведчика на Донбассе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер