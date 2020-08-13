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Бесконфликтный, дружил с девочками: новые подробности о подозреваемом в убийстве 12-летней девочки в Яготине

7:56 13 августа 2020
парень

Парня, которого подозревают в убийстве в Яготине 12-летней девочки, положительно характеризуют школьные учителя и соседи.

В школе о нем говорили как о бесконфликтном ребенке, который никогда не дрался, участвовал в художественной самодеятельности, дружил с девочками, был внимателен, улыбчив.

Соседи о молодом человеке тоже отзываются хорошо — всегда здоровался, помогал всем, кто попросит. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Однако бывшая подружка парня рассказала, что выпив спиртного, он не может контролировать себя.

«Спасибо, что на месте той девушки была не я. Хорошо, что я тогда убежала. Ненавижу тебя», — написала она в соцсети.

Девушка рассказала ТСН, что парень лез к ней целоваться даже тогда, когда она его оттолкнула. Ей удалось вывернуться, а парень объяснил это тем, что выпил и не контролировал себя.

Не в камеру местные жители рассказали журналистам, что стадион и парк вблизи него — одни из самых популярных мест среди подростков в городе. Здесь они часто собираются вечером и выпивают.

Якобы в тот трагический вечер слабоалкогольные напитки пили и этот парень с девушкой. Но когда около часа ночи подозреваемого подвозил товарищ домой ничего необычного в нем якобы не заметил, и запаха алкоголя от него не слышал.

Напомним, вечером 10 августа 12-летняя девочка пошла гулять с друзьями, но домой не вернулась. Полицейские выяснили, что последним пропавшую видел 15-летний парень. Сначала он говорил копам неправду, позже показал место, где оставил тело. Он признался, что добивался ее, а когда она отказала, задушил девочку ее же ремнем.

В среду, 12 августа, с убитой попрощались в Яготине. В сентябре она должна была пойти учиться в 8 класс.

Подозреваемый в этом году закончил 9 класс, забрал из школы документы и поступил в колледж.

Яготинский районный суд Киевской области отправил парня под стражу на 60 дней без возможности выйти под залог. Меру пресечения ему выбирали за закрытыми дверями, в присутствии только адвоката, родителей и психолога. Подозреваемого снимать не разрешили, потому что он несовершеннолетний.

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