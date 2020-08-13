В Киеве наглый вор попал на видео прямо во время кражи в кофейне

В Киеве в кофейне на улице Маяковского с виду приличный мужчина украл мобильный телефон у бариста. Ранее на столичной Оболони сотрудники ресторана задержали гастролеров, которые пытались «почистить» карманы посетителя, и заставили их вернуть похищенное.

На ролике, снятом в кофейне, видно, как мужчина в черной защитной маске протягивает руку к прилавку, где лежит телефон девушки. В это время она обслуживает других покупателей. Взяв мобильник, мужчина уходит.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

В сети критикуют девушку, которая, оставляя телефон на видном месте, провоцирует нечистых на руку людей. Комментаторы призывают предпринимателей учить своих работников быть внимательнее и осторожнее.

«ФАКТЫ» писали о том, как в Киеве на станции скоростного трамвая прохожие задержали двух карманников, которые пытались украсть мобильный телефон у девушки. Также сообщалось, что в июне в центре Киева на одесского врача напала вооруженная банда и, угрожая ножом, отобрала ценное медоборудование, ради которого доктор и приехал в столицу. Полиции удалось задержать грабителей.

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