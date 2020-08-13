27.37 / 27.61 32.06 / 32.54
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На трассе Одесса — Киев столкнулись два автобуса: двое погибших и 12 пострадавших (фото, видео)

11:56 13 августа 2020
ДТП на трассе Киев&nbsp;— Одесса 13 августа

В четверг, 13 августа, два человека погибли и 12 пострадали в результате столкновения автобуса Setra, выполнявшего междугородний рейс Киев — Одесса, и Temsa Safari, следовавшего в международном сообщении (Кошице, Словацкая республика — Одесса). Оба автобуса, в салонах которых находилось более 70 пассажиров, направлялись в Одессу. ДТП случилось на 242-м километре трассы Киев — Одесса, возле села Большие Трояны Благовещенского района Кировоградской области. (На днях на той же трассе фура протаранила автопоезд, что привело к человеческим жертвам.)

О случившемся сообщили по номеру 101 в четверг, в 03:15. На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента деблокировали нескольких пассажиров из салона и передали медикам.

По данным полиции, водитель одного из автобусов ехал на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в попутный автобус. У одного из автобусов снесло заднюю левую часть кузова. У другого — серьезно повреждены лобовое стекло и кабина, в которой «застряла» часть обшивки другого автобуса.

ЧП активно обсуждают в соцсетях.

«Суперпоездка Киев — Одесса на Vip рейсе 23:45. Два часа езды и влететь в стоячий автобус — это ТРеШш. Разбитый нос, куча порезов, но так целый… Что творилось в автобусе, тошнит говорить… успел сгруппироваться, чтобы не выкинуло в окно…» — написал Алексей Шеменков, один из пассажиров.

Тринадцатое число «оправдало» себя еще раз. Под Одессой, в Лиманском районе, на 53-м километре трассы М-14 (Одесса — Мелитополь) столкнулся автобус международного сообщения (Херсон — Чехия) с мощным автокраном. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции Одесской области, в салоне автобуса находились 28 пассажиров.

«К счастью, никто из них серьезно не пострадал, а вот водителю автобуса повезло меньше: он получил травмы и госпитализирован. На месте работают следователи», — сказали в управлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком тройном ДТП, которое произошло на трассе Киев — Чоп. Восемь человек оказались в больнице.

Читайте также: В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Киев&nbsp;— Одесса 13 августа

На трассе Одесса — Киев столкнулись два автобуса: двое погибших и 12 пострадавших (фото, видео)

Лукашенко и Путин

Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво купил дом под Киевом

Облака

Синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер