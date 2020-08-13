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В ДТП под Скадовском погибло двое детей: первые детали и фото с места трагедии
В четверг, 13 августа, в районе Скадовска (Херсонская область) произошло смертельное ДТП, в котором погибли дети. В этот же день смертельное ДТП случилось на трассе Одесса — Киев, где столкнулись два автобуса.
По информации херсонского областного главка полиции, за 6 километров до Скадовска столкнулись «Фольксваген Гольф» и микроавтобус «ДАФ».
В результате ДТП, от полученных травм погибли 49-летний муж женщины, которая управляла легковушкой, и двое их сыновей 11 и 14 лет.
Предварительная причина аварии — «Фольксваген Гольф» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовым микроавтобусом.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
«За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», — говорится в сообщении полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком тройном ДТП, которое произошло на трассе Киев — Чоп. Восемь человек оказались в больнице.
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