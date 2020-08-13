На Донбассе подорвались двое военных ВСУ, один погиб

В четверг, 13 августа, на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один был ранен. Ранее сообщалось о гибели бойца отдельного разведывательного батальона «из-за неосторожного обращения с оружием».

Как сообщают в Минобороны, два бойца подорвались на неизвестном взрывном устройстве, «отклонившись от маршрута». Один военнослужащий погиб, второй был ранен.

«Раненого бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным штаба ООС, с начала режима тишины на Донбассе российско-оккупационные войска понесли потери — 9 боевиков погибли, 15 были ранены.



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