Ищут уже месяц: в Одессе женщина оставила подруге своего 7-месячного сына и исчезла

В Одессе разыскивают мать семимесячного мальчика (она родом из Кировоградской области), которая месяц назад оставила ребенка в общежитии у подруги, а сама уехала в неизвестном направлении. (Ранее в Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев.)

Женщина, так и не дождавшись возвращения матери малыша, отдала его бывшему сожителю подруги, а тот — крестной ребенка… В конце концов, всем надоело ждать горе-маму и о ситуации сообщили в полицию.

«Сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей передали младенца в специализированный детский дом. Врачи оценили состояние здоровья мальчика как удовлетворительное», — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители разыскивают биологическую мать. По их сведениям, она неоднократно привлекалась к ответственности за проституцию. В службу по делам детей уже направлены материалы о лишении этой женщины родительских прав.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе в захламленной квартире полицейские нашли плачущую годовалую девочку. Как выяснилось, мать бросила ее, заявив, что ребенок ей не нужен.

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