В Киеве зарезали парня, который заступился за незнакомую девушку на улице (фото, видео)

В Киеве погиб 25-летний парень, увидевший, как мужчина бьет девушку и вступившийся за нее — агрессивный мужчина ударил его ножом в живот. Ранее похожий случай произошел в Запорожье — в больнице умер боец «Азова», вступившийся на улице за женщину и получивший тяжелую травму головы.

Как сообщают в столичной полиции, раненый молодой человек умер по дороге в больницу. ЧП произошло на улице Константиновской.

По словам начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, у кафе на улице находились две компании. Убитый увидел, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. «Во время выяснения отношений незнакомец ударил оппонента ножом в живот и ушел. Злоумышленника задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие преступления», — отметил он.

Задержанный — 36-летний уроженец Винницкой области, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белгород-Днестровском мужчина получил пулю в шею, вступившись за беременную соседку, которую избивал ее муж.

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