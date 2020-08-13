Пока полиция не спешит с расследованием дела о признаках «прослушки» в квартире журналиста Михаила Ткача, коллеги пострадавшего сами опросили экспертов по данному вопросу. Специалисты склоняются ко мнению, что отверстие в потолке квартиры действительно сверлили под «прослушку», но либо не успели ее установить, либо выполнили заказ и убрали компрометирующие устройства. Также заслуживает внимание версия, что организаторы «прослушки» хотели запугать журналиста, продемонстрировать ему, что он «под колпаком».

«Общий вывод такой — дома у Ткача действительно была „прослушка“ или ее собирались установить, для чего были проведены профессиональные подготовительные работы (сделаны отверстия)», — рассказала в Facebook Наталья Седлецкая, главный редактор программы «Схемы».

Валерий Кур, ветеран МВД Украины и основатель Управления по борьбе с организованной преступностью, в комментарии Радио Свобода высказал мнение, что отверстия в потолке квартиры сверлились профессионалами с большим опытом работы в технических подразделениях.

«Это „спецработа“, которая проводилась именно по Михаилу Ткачу. Им были недовольны и потому считали необходимым послушать, что он думает и о чем говорит… Работали по известному журналисту для того, чтобы запугать его и показать ему: мы знаем о тебе и ты у нас под контролем», — считает ветеран МВД.

Похожую версию озвучил эксперт «Школы цифровой безопасности DSS380» Павел Белоусов. «Возможно, это кто-то таким образом предупредил. Возможно, не мог, не имел возможности напрямую сказать, что будут тебя слушать, наблюдать и следить за тобой», — предполагает специалист.

Напомним, 8 августа журналист Михаил Ткач обнаружил на потолке своей квартиры странное отверстие, ведущее на чердак с общим доступом. Группа полицейских, приехавших для осмотра квартиры, оказалась не подготовленной к предстоящей операции. Следственная группа опечатала люк на чердак, но по сути не перекрыла туда доступ и не обеспечила сохранность улик.

Фото Mykhailo Tkach/Facebook

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