Под Львовом девочки зверски избили сверстницу: их друзья снимали происходящее на видео и смеялись

В Львовской области новый случай чрезвычайной подростковой жестокости. После инцидента во Львове девочки-старшеклассницы зверски избили сверстницу в селе Зимна Вода. Уже упавшую жертву подростки били кулаками в лицо и ногами в живот. За жестокой сценой наблюдали приятели девушек и, судя по всему, одобрительно оценивали происходящее.

Запись была опубликована на Instagram-странице Lviv lives.

Видео содержит нецензурную лексику



Напомним, похожие случаи, когда подростки кулаками выясняют отношения, были и в других городах. В Виноградове на Закарпатье молодежная компания жестоко избила 12-летнюю девочку. А в Одесской области уже вынесен приговор шестикласснице, избившей сверстницу. Семью школьницы обязали выплатить компенсацию пострадавшей.

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