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Жгли файеры и требовали освободить украинцев: под посольством Беларуси в Киеве устроили акцию (фото, видео)
В Киеве под посольством Беларуси прошла акция протеста. Участники вышли с плакатами и требовали освободить задержанных в Минске украинских волонтеров инициативы «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Как сообщает Восток SOS, в знак солидарности с протестующими в Беларуси у посольства в Киеве жгли файеры в цветах исторического белорусского флага (бело-красно-белого).
Также участники принесли связки белых и красных шаров, транспаранты в поддержку Беларуси. На митинге звучала песня Виктора Цоя «Перемен».
Журналисты смогли заснять, как один из файеров полетел на крыльцо посольства.
Напомним, по итогам уличных протестов в Беларуси, продолжающихся с 9 августа, милиция задержала четырех граждан Украины. В Минске были схвачены волонтеры «Восток SOS», в Бресте арестовали украинца, возвращавшегося с работы. Также в СИЗО попала гражданка Украины Оксана Алешина.
Фото Олег Матковський/Facebook, Восток SOS/Facebook53
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