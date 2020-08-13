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Жгли файеры и требовали освободить украинцев: под посольством Беларуси в Киеве устроили акцию (фото, видео)

19:09 13 августа 2020
акция

В Киеве под посольством Беларуси прошла акция протеста. Участники вышли с плакатами и требовали освободить задержанных в Минске украинских волонтеров инициативы «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

плакаты

Как сообщает Восток SOS, в знак солидарности с протестующими в Беларуси у посольства в Киеве жгли файеры в цветах исторического белорусского флага (бело-красно-белого).

Также участники принесли связки белых и красных шаров, транспаранты в поддержку Беларуси. На митинге звучала песня Виктора Цоя «Перемен».

флаг

Журналисты смогли заснять, как один из файеров полетел на крыльцо посольства.

Напомним, по итогам уличных протестов в Беларуси, продолжающихся с 9 августа, милиция задержала четырех граждан Украины. В Минске были схвачены волонтеры «Восток SOS», в Бресте арестовали украинца, возвращавшегося с работы. Также в СИЗО попала гражданка Украины Оксана Алешина.

Фото Олег Матковський/Facebook, Восток SOS/Facebook

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