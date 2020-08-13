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"Прослушка" журналиста Ткача: полиция открыла еще одно дело
После обнаружения журналистом Михаилом Ткачом признаков «прослушки» в квартире полиция открыла еще одно уголовное производство. На этот раз расследование ведется по статье о незаконном использовании скрытых записывающих устройств.
Первое дело о «прослушке» касалось «нарушения неприкосновенности частной жизни» (ч.1 ст. 182 УК Украины) и появилось 8 августа. Второе уголовное производство открыто по более серьезной статье. О новом расследовании стало известно лишь 13 августа, сообщает Радио Свобода.
Адвокат Ткача обращает внимание, что подобными делами должна заниматься СБУ, а не полиция. «Часть 1 статьи 359 вообще не относится к подследственности полиции. Это подследственность СБУ… Пока имеем ситуацию, при которой неизвестно, может ли в этом деле вообще хоть что-то расследоваться», — заявил адвокат Анатолий Попов.
Напомним, подозрительные отверстия в потолке своей квартиры Ткач обнаружил в ночь на 8 августа. Дыры вели на общий чердак здания. Эксперты, специализирующиеся на вопросах безопасности, предполагают, что «жучок» или не успели установить, или сняли до того, как следы проникновения в квартиру были замечены. Есть версия, что отверстия в потолке делались не для слежки, а в качестве предупредительного сигнала журналисту.
Фото Natalie Sedletska/Facebook
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