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Происшествия

Дети ехали на подножке авто: в Кирилловке мужчина устроил опасное развлечение с детьми (видео)

22:25 13 августа 2020
кирилловка

В курортной Кирилловке, куда семьи предпочитают добираться личным транспортом, автомобилисты могли наблюдать крайне опасное развлечение. На проселочной дороге водитель разрешил детям проехаться «с ветерком» — стоя на подножке с наружной стороны машины. Малыши втроем забрались на подножку и ехали, шокируя проезжающих мимо туристов.

Видео с опасным дорожным аттракционом опубликовано на странице «Это Запорожье» в Instagram.

Комментаторы в соцсетях согласились, что крайне безответственно подвергать такому риску детей.

А пессимисты мрачно предрекают, что до несчастного случая на дороге осталось недолго, и незадачливый отец будет оправдываться, что не думал, как печально все может обернуться.

Напомним, ранее родителей предупредили об опасном детском развлечении в школах, а также о представляющих угрозу играх на высотных объектах.

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