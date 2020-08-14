Опасный туризм: в оккупированном Крыму женщина с ребенком упали в 4-метровую шахту

В захваченном военными Путина Крыму продолжают происходить несчастные случаи с туристами из РФ: после гибели на «Тропе Голицына» вице-президента гильдии продюсеров России Виктора Глухова, печальная участь едва не постигла жительницу города Воронежа, которая со своим ребенком 2015 года рождения провалилась в четырехметровую шахту на территории недостроенной АЭС возле Щелкино.

Об этом передает «Крым.Реалии».

По данным спасателей, приезжие гости из Воронежа во время осмотра здания бывшей Крымской АЭС сорвались в шахту глубиной четыре метра.

«Пострадавшие были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы.

Издание напоминает, что Крымскую атомную электростанцию вблизи города Щелкино, находящуюся в высокой степени готовности, было решено в феврале 2016 года решением «правительства» Крыма разобрать, а стройматериалы направить на строительство моста через Керченский пролив. Поэтому в данном районе стали возможны трагические случаи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в марте в Крыму произошла трагедия с туристами: двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров. Один из них погиб, а второй — получил черепно-мозговую травму и множественные переломы.

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