- 13.08 23:58 «Лейпциг» с 33-летним тренером выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 13.08 23:56 Опасный туризм: в оккупированном Крыму женщина с ребенком упали в 4-метровую шахту
- 13.08 23:25 Достигнута договоренность: в МИД рассказали о судьбе одного из задержанных в Беларуси украинцев
- 13.08 22:52 Глава МВД Беларуси извинился за избиения "случайных" людей на протестах
- 13.08 22:25 Дети ехали на подножке авто: в Кирилловке мужчина устроил опасное развлечение с детьми
- 13.08 21:49 Президенты четырех стран ЕС выдвинули требования Лукашенко
- 13.08 21:33 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13.08 21:28 Остались жена и маленькая дочь: появилась информация о первом погибшем во время протестов в Беларуси
- 13.08 20:57 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 13.08 20:45 "Прослушка" журналиста Ткача: полиция открыла еще одно дело
- 13.08 20:44 Футболиста сборной Беларуси в ходе протестов упекли за решетку на семь суток
- 13.08 20:23 Дубинский обратился к Урускому с требованием разобраться в ситуации с «Мотор Сич»
Опасный туризм: в оккупированном Крыму женщина с ребенком упали в 4-метровую шахту
В захваченном военными Путина Крыму продолжают происходить несчастные случаи с туристами из РФ: после гибели на «Тропе Голицына» вице-президента гильдии продюсеров России Виктора Глухова, печальная участь едва не постигла жительницу города Воронежа, которая со своим ребенком 2015 года рождения провалилась в четырехметровую шахту на территории недостроенной АЭС возле Щелкино.
Об этом передает «Крым.Реалии».
По данным спасателей, приезжие гости из Воронежа во время осмотра здания бывшей Крымской АЭС сорвались в шахту глубиной четыре метра.
«Пострадавшие были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы.
Издание напоминает, что Крымскую атомную электростанцию вблизи города Щелкино, находящуюся в высокой степени готовности, было решено в феврале 2016 года решением «правительства» Крыма разобрать, а стройматериалы направить на строительство моста через Керченский пролив. Поэтому в данном районе стали возможны трагические случаи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в марте в Крыму произошла трагедия с туристами: двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров. Один из них погиб, а второй — получил черепно-мозговую травму и множественные переломы.22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм