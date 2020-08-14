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Не только арбузы и томаты: под Херсоном изъяли «урожай» марихуаны на почти 20 млн грн
В славящейся своими урожаями томатов, арбузов и другой сельскохозяйственной продукции Херсонской области задержали двух мужчин, которые в теплицах выращивали и собирали довольно непривычную для местных фермеров «культуру» — коноплю.
Изъятый у «фермеров» урожай оценивается в почти 20 млн грн, сообщили в областном управлении Нацполиции.
«Задержаны два наркодельца, один из которых является 41-летним жителем Российской Федерации. Злоумышленники вырастили наркоплантацию в Олешковской районе. Для своей преступной деятельности мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 кг марихуаны, а также винтовку, пистолет, револьвер и все оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам «черного рынка» стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн грн.
По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 и ч. 1 ст. 263 УК. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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