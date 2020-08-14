Не только арбузы и томаты: под Херсоном изъяли «урожай» марихуаны на почти 20 млн грн

В славящейся своими урожаями томатов, арбузов и другой сельскохозяйственной продукции Херсонской области задержали двух мужчин, которые в теплицах выращивали и собирали довольно непривычную для местных фермеров «культуру» — коноплю.

Изъятый у «фермеров» урожай оценивается в почти 20 млн грн, сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Задержаны два наркодельца, один из которых является 41-летним жителем Российской Федерации. Злоумышленники вырастили наркоплантацию в Олешковской районе. Для своей преступной деятельности мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 кг марихуаны, а также винтовку, пистолет, револьвер и все оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам «черного рынка» стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн грн.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 и ч. 1 ст. 263 УК. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Николаеве пограничники «приторговывали» каннабисом. В ходе обысков у дельцов изъяли банковские карточки, деньги, оружие, автомобили, 8000 доз психотропного вещества «спайс», другие наркотические вещества. тоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка — около 700 тысяч гривен.

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