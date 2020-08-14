"Мина разнесла машину на куски": стало известно о состоянии подорвавшегося на Донбассе бойца ВСУ

Стали известны подробности гибели одного бойца ВСУ и ранения второго на Донбассе 13 августа.

Как сообщил главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, автомобиль с военнослужащими подорвался на противотанковой мине: «Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ».

Раненому 37 лет, он родом из Николаева. Его состояние крайне тяжелое.

«Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки», — рассказывает Сергей Рыжинко и добавляет: «Прямо из реанимационного зала отправили в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 августа на Донбассе погиб старший сержант Сергей Похович с позывным Седой. Он был призван в армию в конце ноября 2018 года, служил в 57-й бригаде в районе Водяного Ясиноватского района Донецкой области.

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